العراق يدعو الدول العربية لاتخاذ موقف جماعي رافض للتوجه الأمريكي بشأن الاستيطان الإسرائيلي

دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الدول العربية إلى العمل بشكل جماعي وأكثر فاعلية لبلورة رأي عام دولي رافض للتوجهات الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي، مؤكدا أن على مثل تلك القرارات الأمريكية إنما تساهم في تأجيج الأوضاع في المنطقة العربية وتنعكس سلبا على أمنها واستقرارها.

وقال "الحكيم"، في كلمته اليوم الاثنين أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب والتي عقدت برئاسته، إن الحكومة العراقية ترى أن الموقف الأمريكي يمثل شرعنة للاحتلال الصهيوني وتغيير للحقائق التأريخية على الأرض ويعرقل المساعي والجهود الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.

وأضاف"الحكيم" إن الاجتماع اليوم يأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد ومستجدات وتطورات تعكس مدى التهديدات الخطيرة التي تواجه القضايا المصيرية للأمة وبالأخص القضية الفلسطينية، فبالأمس القريب شنت قوات الاحتلال الصهيوني الغاشمة عدوانا وحشيا على قطاع غزة أسفر عن سقوط عدد من الضحايا فضلا عما ما لحقه من أضرار للمباني والمنشآت واليوم يعلن وزير خارجية الولايات المتحدة أن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة مخالفا للقانون الدولي ، والذي يأتي ضمن سلسلة المواقف والقرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، فضلا عن اتخاذ قرار الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للاحتلال الإسرائيلي".

وأكد "الحكيم" أن مثل تلك القرارات تعكس مدى انحياز الولايات المتحدة للكيان الصهيوني الغاصب على حساب الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، ولا بد من العمل على اغتنام المواقف الدولية المتضامنة مع حقوق الشعب الفلسطيني لتوضيح خطورة تلك المواقف الأمريكية التي شجعت الكيان الإسرائيلي على التمادي في سياسة الاستيطان والحصار والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، منتهكا جميع قرارات الشرعية الدولية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والعمل على إبراز المعاناة الحقيقية للشعب الفلسطيني الناجمة عن انحياز الإدارة الأمريكية الكامل للكيان الصهيوني الغاصب.

ودعا الحكيم "جميع الأشقاء إلى العمل سويا بشكل أكثر فاعلية لبلورة رأي عام دولي رافض لتلك التوجهات الأمريكية والتأكيد على أن مثل تلك القرارات إنما تساهم في تأجيج الأوضاع في منطقتنا العربية وتنعكس سلبا على أمنها واستقرارها".

وأكد أن العراق يشدد على موقفه الثابت والراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مع التأكيد على أن تحقيق الاستقرار في المنطقة لن يتحقق بدون حل دائم وعادل لقضية فلسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.