المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: مشروع صناعات السكك الحديدية يرفع تصنيفنا عالميا

يحيى زكي: مشروع صناعات السكك الحديدية سيعمل على تأهيل عربات المترو بنهاية العام المقبل

يحيى زكي: بدء تصنيع عربات السكك الحديدية الربع الأخير من 2022

قال يحي زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع صناعات السكك الحديدية من أهم المشروعات خاصة في منطقة شرق بورسعيد.

وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»،مساء الثلاثاء، أن هذا المشروع يعد بداية قوية لرفع تصنيف المنطقة الاقتصادية عالميا، فضلًا عن خلق فرص استثمارية ضخمه، خاصة أن الدولة استثمرت كثيرا في هذه المنطقة.

وأوضح أن هذا المشروع يمثل باكورة هذه المشروعات المنفذة، كاشفًا أنه سيعمل على تأهيل عربات المترو بنهاية العام المقبل.

وأشار إلى أن الربع الأخير من عام 2022 سيشهد بداية تصنيع عربات السكك الحديدية.