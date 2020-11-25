نائب محافظ بنى سويف يتفقد المستشفى الجامعي ضمن استعدادات مجابهة كورونا

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، المستشفى الجامعي، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة، خاصة في ظل توقعات بظهور موجة جديدة من فيروس كورونا.

حضر مع المحافظ، الدكتورمحمد شعبان مدير المستشفى، والدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي، ومسئولو إدارات التموين الطب والصيدلة بمديرية الصحة، وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتفقد نائب المحافظ عدداً من الأقسام والمنشآت بالمستشفى والتي شملت أقسام: الاستقبال والطوارئ، الغسيل الكلوي والتغذية، حيث تابع انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بتلك الأقسام، فضلاً عن تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها لرفع كفاءة المستشفى وتحسين مستوى الخدمة الصحية والتعليمية المقدمة بها.

كما عقد سلامة، اجتماعا بحضور الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب وإدارة المستشفى، حيث تم مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بمنظومة العمل داخل المستشفى وانتظام تقديم الخدمات بها، وآلية التنسيق بين أجهزة المحافظة والجامعة ضمن خطة المحافظة الشاملة لمجابهة أية أزمات محتملة خاصة فيما يتعلق باستعدادات مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل عدة محاور مثل مراجعة الأرصدة المتوافرة بكافة مستشفيات المحافظة "على اختلاف أنواعها وتبعيتها"من المستلزمات الطبية وحقيبة البروتوكول العلاجي المعتمد من الوزارة سواء "لحالات الإصابة أو الأطقم الطبية"، والتأكد من توافر مخزون ورصيد كاف من تلك المستلزمات وغيرها من الإجراءات.