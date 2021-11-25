تعرض قناة MBC مصر، في الثامنة مساء غدٍ الجمعة المسرحية الكوميدية "خبطة راس"، التي تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية داخل أحد أقسام الشرطة، حيث يتعرض شخص لعملية نصب بسبب سذاجته الشديدة مما يسبب له الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.