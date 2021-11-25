 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 259.2 مليون حالة - بوابة الشروق
الخميس 25 نوفمبر 2021 8:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 259.2 مليون حالة

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 8:12 ص | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 8:12 ص

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 259 مليونا و465 ألفا و36 حالة.
وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و174 ألفا و655 وفاة.
وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 48 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 22 مليون حالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك