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أعلنت الولايات المتحدة إضافة 27 جهة تشمل شركات وأشخاص أجانب بينها نحو 10 شركات صينية، إلى قائمة العقوبات التجارية بدعوى تورط هذه الشركات والأشخاص في أنشطة مناوئة للأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وتضم القائمة الجديدة 8 شركات تكنولوجيا مقارها في الصين كجزء من جهود إدارة وزارة التجارة الأمريكية لمنع الصين من استخدام التكنولوجيا الأمريكية الجديدة، في إطار جهودها لاستخدام الحوسبة الكمية التي تدعم التطبيقات العسكرية مثل التصدي للطائرات الشبح والتصدي للغواصات، والقدرة على اختراق الشفرات.

وجرى ضم 16 شركة وشخص من الصين وباكستان إلى قائمة الهيئات التي تساهم في الأنشطة النووية والصاروخية الباكستانية.