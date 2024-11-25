 20.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 9 أشهر في 2024 - بوابة الشروق
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20.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 9 أشهر في 2024


نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 1:16 م | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 1:16 م

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر سبتمبر 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023).

كما شهدت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار).

لتشهد بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/سبتمبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار (مقابل نحو 14.6 مليار دولار).

وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/أغسطس 2024 زادت بمعدل 76.2% لتصل إلى 5.6 مليار دولار، مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة قبل عام.

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