سمير فرج: نتنياهو لن يقبل بوقف إطلاق النار إلا بعد القضاء على قوة حزب الله

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لن يقبل بوقف إطلاق النار إلا بعد القضاء على القوة العسكرية والنارية لحزب الله اللبناني، موضحا أن نتنياهو سيعمل على المماطلة، مشيرًا إلى أن الضربات الأخيرة تمنحه مبررات لاستمرار الحرب.

وأشار فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن إسرائيل هددت بضرب العراق بعد قيام قوات الحشد الشعبي بضرب أهداف إسرائيلية، مؤكدًا أن الجيش العراقي يواجه صعوبات في فرض سيطرته على البلاد، مما يضعف قدرته على منع الميليشيات من تنفيذ عمليات عسكرية.

وتابع: "حتى الآن مازال الأمر في حرب محلية بين قوات الاحتلال والمقاومة في غزة وجنوب لبنان، وتتحول لحرب إقليمية حال تدخل إيران في الحرب وهذا الأمر مستبعد.. وإسرائيل نفسها تضرب إيران"، مشددًا على أن أمريكا لا تريد دخول إيران في الحرب مع إسرائيل وأمريكا تمنع إسرائيل من تصعيد الحرب مع إيران.