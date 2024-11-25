وزراء خارجية مجموعة السبع يجتمعون في إيطاليا

• الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية على أجندة الاجتماعات

تبدأ ظهر اليوم في ايطاليا اليوم اجتماعات وزارء خارجية مجموعة السبع، بحضور نظرائهم الإقليميين، حيث تتصدر أجندة الأعمال النزاع في الشرق الأوسط وكذلك الحرب في أوكرانيا. وتشمل المباحثات جلسة حوارية موسّعة مع وزراء من السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقالت وكالة فرانس برس إن الاجتماع المنعقد في فيوغي وأناني قرب العاصمة الإيطالية سيبحث مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت والمسؤول العسكري في حركة حماس محمد الضيف.

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الجلسة الأولى التي تبحث تطورات الوضع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، بعد خمسة أيام على استخدام الولايات المتحدة حقها في النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان صباح اليوم: "ستتم مع الشركاء مناقشة سبل دعم الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان والمبادرات الهادفة لدعم السكان وتعزيز أفق سياسي موثوق به من أجل استقرار المنطقة".

ويتناول اليوم الثاني من المناقشات الحرب في أوكرانيا والوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بحضور وزراء من دول آسيوية عدة. وسيناقش وزراء مجموعة السبع أيضا الأزمات المستمرة في هايتي والسودان وفنزويلا.

وتتولى إيطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع الأكثر تقدما (فرنسا والولايات المتحدة واليابان وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا)، ومن المنتظر أن يشمل جدول أعمال الاجتماع جلسة حوارية موسّعة ستضم وزراء من السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط، إن مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط في روما المنعقد على هامش اجتماعات الدول السبع سيركز على الوضع في البحر الأحمر، مؤكداً: "هي منطقة جيوسياسية حاسمة لاقتصاداتنا. فـ15 في المائة من التجارة العالمية في البضائع تمر عبر البحر الأحمر. وتظلُّ كيفية تأثير التوترات على طرق التجارة إلى البحر الأبيض المتوسط موضوعاً محورياً في مناقشاتنا، كما هو الحال في الاجتماع الوزاري التجاري لمجموعة السبع".