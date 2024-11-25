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الحكومة العراقية: عدد سكان العراق وفق التعداد الأخير تجاوز 45 مليون نسمة

بغداد - د ب أ
نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 1:41 م | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 1:41 م

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إن عدد سكان العراق بلغ 45 مليونا و407 آلاف و895 نسمة، وفق عملية التعداد العام للسكان، التي جرت في البلاد يومي 20 و21 من الشهر الحالي.

وذكر السوداني، خلال الإعلان عن الحصيلة الأولية لنتائج التعداد، أن سكان الحضر شكلوا 3ر70% والريف 7ر29%، وأوضح أن عدد الذكور بلغ 22 مليونا و784 ألفا و62 نسمة، بنسبة 1ر50%، وبلغ عدد الإناث 22 مليونا و623 ألفا و833 نسمة، بنسبة 8ر49%.

ومن المنتظر أن تستمر عملية التعداد لغاية العاشر من الشهر المقبل، لاستكمال حصر مستويات المعيشة والسكن والتعليم والصحة وغيرها.

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