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وفاة الروائية الشهيرة باربرا تايلور برادفورد عن 91 عاما

وكالات
نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 3:56 م | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 3:56 م

توفيت عن عمر ناهز 91 عاما باربرا تايلور برادفورد، الصحفية البريطانية التي تحولت إلى ظاهرة في عالم النشر، وهي في الأربعينيات من عمرها بفضل روايتها الملحمية "وومان أوف سبستانس" وصدر لها أكثر من اثنتي عشرة رواية أخرى بيعت منها عشرات الملايين من النسخ.

وقال متحدث باسم عائلتها، اليوم الاثنين، إن برادفورد توفيت أمس الأحد في منزلها في مدينة نيويورك.

وبعد رواية "وومان أوف سبستانس" التي نُشرت في 1979، قامت برادفورد بنشر كتاب واحد تقريبا سنويا في المتوسط، لتصبح واحدة من أشهر الكتاب في العالم وأكثرهم ثراء، وقُدر صافي ثروتها بأكثر من 200 مليون دولار، وحققت شهرة واسعة للغاية لدرجة أن صورتها ظهرت على طابع بريد في 1999.

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