الأهلي يختتم استعداداته في القاهرة قبل مواجهة الجيش الملكي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بملعب مختار التتش، اليوم الثلاثاء، وذلك قبل السفر إلى المغرب غدًا الأربعاء، ‏استعدادًا لمباراة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، لشرح بعض التفاصيل الفنية والخططية، ‏في إطار التحضير للمباراة القادمة.

وخاض اللاعبون بعض التدريبات البدنية المتنوعة قبل أن يؤدوا تدريبات الكرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني؛ ‏استعدادًا للمباراة.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمد سيحا وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية متنوعة على هامش المران الجماعي ‏للفريق.

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء؛ لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة ‏الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.