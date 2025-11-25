الأهلي يختتم استعداداته في القاهرة قبل مواجهة الجيش الملكي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بملعب مختار التتش، اليوم الثلاثاء، وذلك قبل السفر إلى المغرب غدًا الأربعاء، استعدادًا لمباراة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.
وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، لشرح بعض التفاصيل الفنية والخططية، في إطار التحضير للمباراة القادمة.
وخاض اللاعبون بعض التدريبات البدنية المتنوعة قبل أن يؤدوا تدريبات الكرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني؛ استعدادًا للمباراة.
وأدى ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمد سيحا وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية متنوعة على هامش المران الجماعي للفريق.
ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء؛ لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.