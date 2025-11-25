الجامعة العربية والأمم المتحدة تبحثان التعاون في مجال حقوق المرأة وحماية الطفل خلال النزاع المسلح

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع القطاعي السادس عشر بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة حول موضوع "التعاون في مجال حقوق المرأة وحماية الطفل في النزاع المسلح" بمقر الأمانة العامة، وذلك بحضور عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وإدارات الأمانة العامة وكذلك المنظمات العربية المتخصصة، وبرئاسة مشتركة بين المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية، والمدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار الدورة (163) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وقرار الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة 29 ممثل عن المنظمات العربية والأممية، إضافة إلى ممثلي القطاعات المختلفة من الأمانة العامة، ومكتب الأمم المتحدة للاتصال لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وناقش الاجتماع خلال جلساته عدداً من الموضوعات، من بينها، الذكرى الخامسة والعشرون لقرار مجلس الأمن رقم (1325)، التحديات والفرص الرئيسية لأجندة المرأة والسلام والأمن في منطقة الدول العربية، دور جامعة الدول العربية في تعزيز حماية الطفل في سياقات النزاع وقدمت لمحة عن أطر جامعة الدول العربية التي توجه حماية الأطفال في النزاعات والنزوح فهم الاتجاهات الإقليمية لكيفية تأثر الأطفال بالنزاعات المسلحة وتحديد الفرص لتحسين سُبُل حمايتهم.

كما تناول الاجتماع لمحةً عامة عن آليات التنفيذ والمساءلة في الاستراتيجية العربية الإقليمية للشباب والسلام والأمن، من خلال تسليط الضوء على التحديات والثغرات التي تعيق التقدم.

وتناولت المناقشة دور منظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية في صياغة أجندة الشباب والسلام والأمن الإقليمية والوطنية، وتعزيز الحوار بين الأجيال بين الدول الأعضاء والشباب في المنطقة، والروابط بين أجندتي الشباب والسلام والأمن والمرأة والسلام والأمن في المنطقة العربية، وتحديد مجالات التعاون الرئيسية.

واستعرض الاجتماع أولويات الصحة والمساعدات الإنسانية في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على الاحتياجات المتعلقة بالصحة الإنجابية واحتياجات الصحة والحماية للنساء والأطفال المتأثرين بالنزاعات، مع الاستفادة من التجارب الوطنية لصياغة إجراءات مشتركة وتعزيز الدعم بشكل أكثر فاعلية وتنسيقاً.