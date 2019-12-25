جينيس تحتفل السبت المقبل بتسجيل رقم قياسي جديد لرسم قناع توت عنخ آمون بأكواب القهوة بالمتحف الكبير

يستضيف المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل احتفالية موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية لتسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر لرسم صورة قناع الملك توت عنخ امون بأكواب القهوة.

تقام الاحتفالية بالبهو الخارجي للمتحف الكبير امام الهرم الزجاجي ويشارك فيها العديد من الجهات المعنية ووسائل الاعلام المحلية والعالمية.

والمتحف المصري الكبير يعتبر أكبر متحف في العالم خصص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، حيث يضم آثارا من عصور ما قبل التاريخ وحتي العصر اليوناني ومن المقرر افتتاحه نهاية عام ٢٠٢٠ ،وسوف تعرض، ولأول مرة مجتمعة في مكان واحد، آثار الملك توت عنخ امون، فى قاعتين بالمتحف مساحتهما 7200 متر مربع ،حيث يتعدى عددها 5000 قطعة، بالإضافة الي عرض التابوت الخارجي للملك توت، والذي ظل بمقبرته منذ اكتشافها عام 1922 حتى تم نقله للمتحف المصري الكبير هذا العام، لتعرض ولأول مرة التوابيت الثلاثة الخاصة بالملك الشاب مجتمعة، حيث كان يعرض اثنان منهما في المتحف المصري بالتحرير، والثالث بمقبرته بالبر الغربي بالأقصر.