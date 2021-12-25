عمرو عبد الحق يكتسح انتخابات نادي النصر

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اكتسح الدكتور عمرو عبد الحق وقائمته انتخابات نادي النصر التي أقيمت مساء الجمعة للدورة الانتخابية 2021 2025.

وحسم عمرو عبد الحق منصب الرئاسة لدورة جديدة مع فوز قائمته بجميع المناصب في الانتخابات.

وفاز في الرئاسة الدكتور عمرو عبد الحق وفي منصب النائب فاز أشرف لطفي جرجس وفي منصب أمين الصندوق فاز حسن محمد إسماعيل. وفي العضوية فوق السن فاز كلا من إبراهيم المرعشلي وأحمد الأحمر والمستشار أحمد حمدي ورامي خليل ومحمد مدبولي ومصطفى رسمي.

وفي العضوية تحت السن فاز كلا من أحمد علي حسام ورامي هاني أمين وندى حسن.

وحضر الانتخابات ما يقرب من ٧٥٠٠ عضو بالجمعية العمومية وأدلوا بأصواتهم فى 30 لجنة انتخابية تحت إشراف قضائى كامل برئاسة ثلاثة من كبار المستشارين و 25 قاضى بواقع قاضى لكل لجنة.

ويبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 36271 عضواً من بين أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات ويتطلب حضور 2500 عضو لاكتمال النصاب القانونى واعتماد نتيجة الانتخابات.