محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الأحد، كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط، للمشاركة في احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.

كان في استقبالها نيافة المطران ناركيسيوس وكيل البطريرك بالإسكندرية، ومطران بورسعيد ودمياط والمنصورة وقنطرة شرق، والأب بندليمون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس، وبمشاركة مواطنين ونواب والقيادات الأمنية.

وتقدمت الدكتورة منال عوض، بالتهنئة إلى أبناء المحافظة بمناسبة العام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن الاعياد الدينية تعكس تلاحم وتكاتف المصريين، والذي يجسد الصورة العظيمة لشركاء الوطن، فهم يدا واحدة ونسيج واحد يعمل من أجل بناء مستقبل مشرق لمصر، لافتة إلى أن التسامح والروح الطيبة هى السمة الرئيسية لأبناء مصر منذ تاريخ طويل.

وأعربت الدكتورة منال عوض، عن أصدق دعواتها أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على مصر وأهلها بالخير والرخاء، ويديم على وطننا الغالي دوام الرفعة والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.