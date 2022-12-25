تفتتح نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدورة (33) من صالون الشباب وذلك يوم الثلاثاء القادم، في تمام السادسة مساءً بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا، بحضور أعضاء لجنة التحكيم واللجنة المنظمة ولفيف من الفنانين والنقاد والصحفيين.

وصرح الدكتور وليد قانوش، بأنه "يتجدد الموعد مع صالون الشباب ودورته الثالثة والثلاثين هذا الحدث الذي لا يترقبه فقط شباب الفنانين بل وحتى الأساتذة والنقاد والباحثون لأنه موعد الشغف والأمل والترقب لظهور واكتشاف نجوم المستقبل من مواهب واعدة تؤّمن تواصل الأجيال بما يضخه من أسماء كل عام، كما أن الصالون سيظل أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة الحاضنة لمواهب الشباب، والأقدر على التعبير عن ذاتهم وعن روحهم الطموحة المتمردة، كما أنه صورة إيجابية تتسق مع روح الدولة المصرية وخططها الصادقة نحو تمكين الشباب والتنمية المستدامة".

وأضاف قانوش، "متواءماً مع هذه الروح جاء اختيار اللجنة المنظمة لعنوان هذه الدورة (الفن .. آفاق المستقبل) فمن أقدر من الشباب لاستشراف المستقبل .. وأرى أن هذا الموضوع بثراءه وغموضه سيكون أكثر تحفيزاً لمخيلة شباب الفنانين ودافعاً للبحث عن تجارب وأساليب وتقنيات واتجاهات فكرية وفلسفية ومفاهيمية وجمالية غير معتادة أو نمطية، فهي أجيال متطلعة بطبيعتها للمستقبل فما بالنا الآن وكل يوم يشهد ثورات تكنولوجية ورقمية ومعلوماتية هائلة".

ووفقاً لبيان اللجنة المنظمة فقد تقدم للمشاركة في هذه الدورة (746) فناناً بعدد (916) عملاً فنياً تم قبول (167) فناناً بعدد أعمال (187) عملاً في جميع المجالات الفنية (تصوير، نحت، رسم، خزف، جرافيك، تجهيز في الفراغ، فنون رقمية، تصوير ضوئي، كمبيوتر جرافيك، ميديا "فيديو آرت - الفنون التفاعلية").

وتبلغ قيمة جوائز الصالون (320000) ثلاثمائة وعشرون ألف جنيهاً مصرياً تتوزع على (13) جائزة كالتالي: الجائزة الكبرى بقيمة خمسون ألف جنيه، عدد (8) جوائز صالون قيمة كل منها ثلاثون ألف جنيه، عدد (2) جائزة تشجيعية قيمة كل جائزة خمسة عشر ألف جنيه، بجانب عدد (2) جائزة اقتناء لمتحف الفن المصري الحديث.