كولر : مباراة الأهلي وسموحة هي أسوأ مباراة شاهدتها في حياتي

أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن مباراة فريقه اليوم أمام سموحة فى الدوري هي أسوأ مباراة شاهدها فى تاريخه.

وقال كولر فى المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف : على مدار حياتى المهنية لاعبا ومدربا لم أشاهد مباراة سيئة مثل مباراة اليوم.

وانتقد كولر تعمد إضاعة الوقت من لاعبي سموحة فى مباراة اليوم قائلا : شاهدت لاعبو سموحة يتفنون في إضاعة الوقت على مدار شوطي اللقاء ومع ذلك لم يحتسب الحكم سوى دقيقتين وقت بدل ضائع في الشوط الأول و5 دقائق فى الشوط الثاني ، وكلنا شاهدنا في كأس العالم تقنية احتساب كل وقت ضائع فى المباريات ولو تم تطبيق هذا الأسلوب فى الدوري المصري سيرفع من جودة الكرة المصرية.

وأعرب كولر عن استيائه من من النتيجة والأداء فى مباراة سموحة .

ووجه كولر رسالة خاصة لجماهير الأهلي قائلا : أحتاج بشكل كبير وجودكم معنا فى المباريات المقبلة وألاحظ أن عدد الجماهير قليل فى المباريات لذلك نحن نحتاج إلى جماهيرنا فى الفترة المقبلة.