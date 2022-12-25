ارتفاع أعداد ضحايا سقوط حافلة في نهر بإسبانيا إلى 4 قتلى

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أعلنت خدمة الإنقاذ المحلية الإسبانية، عن ارتفاع حصيلة القتلى في حادث تحطم حافلة في نهر ليريس شمال غربي البلاد إلى أربعة أشخاص.

وكتبت خدمة الإنقاذ -على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حسبما نقلت قناة "فرانس 24 " الإخبارية اليوم الأحد- "نؤكد مقتل أربعة أشخاص وإصابة شخصين آخرين".

ومن جانبه، قال سائق الحافلة، إنه كان هناك ثمانية ركاب آخرون في الحافلة وقت وقوع الحادث.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن الحافلة سقطت في النهر من جسر ارتفاعه 75 مترا، ويواصل رجال الإنقاذ العمل في مكان الحادث، ولكن بسبب فيضان نهر ليريس، أصبح البحث عن الركاب المفقودين أكثر صعوبة.