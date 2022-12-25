 اليمن والسعودية يبحثان تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك - بوابة الشروق
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اليمن والسعودية يبحثان تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك

أ ش أ
نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 7:49 م | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 7:49 م
بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما في مجال التنمية السكانية.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ 4 للمجلس العربي للسكان والتنمية والتي تستضيفها المملكة بمشاركة 21 دولة عربية، حيث تطرقا إلى أوجه دعم المجلس الوطني للسكان باعتباره الجهاز التنفيذي للسياسات السكانية في اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وثمن بحيبح دعم المملكة لبلاده في مختلف المجالات، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، منوها بالتحديات السكانية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية جراء الاعتداءات الحوثية، وانعكاسات التغيرات الديموغرافية والاجتماعية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية على مستقبل بنية المجتمع اليمني وتكويناته الاجتماعية، إضافة إلى آثارها على المنطقة بشكل عام.

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