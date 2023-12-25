الصحة: مراجعة البيانات وتحديد التخصصات وراء تأخر الإعلان عن حركة نيابة الأطباء

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لا يوجد أي عرقلة في حركة نيابات الأطباء، وجرى تأجيلها من قبل لشهر ديسمبر الحالي، وسيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، أن هناك 90% من الأطباء يسجلون في الشهادات المهنية «البورد» والزمالة المصرية، وهو غير مرتبط بمواعيد معينة كما هو الحال في رسالات الماجستير، موضحا أن الماجستير هو شهادة مهنية بجانب جزء نظري.



وأشار إلى أن العالم أصبح أكثر إقبالا على اعتماد الشهادات المهنية، والتي تلقى قبولا أوسع لدى الجماعة الطبية محليا وعالميا، مشددا على أن التأخير في الإعلان عن حركة نيابات الأطباء حتى الآن يرجع إلى تجميع البيانات ودقة تحديد الاحتياجات والتخصصات.



يذكر أن النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة موجه لوزير الصحة بشأن تأخر حركة نيابات الأطباء سبتمبر ٢٠٢٣، مطالبا بتعجيل نزول إعلان الحركة وعدم تأجيلها إلى العام المقبل، وتفادي طلب تخصصات بالمستشفيات التي تظهر في الإعلانات ولكنها غير موجودة بالفعل على أرض الواقع.