القوات المسلحة الأوكرانية تنفي سيطرة روسيا على مارينكا

نفت القوات المسلحة الأوكرانية التقارير الروسية بشأن السيطرة على مدينة مارينكا جنوب شرق أوكرانيا.

وقال أولكسندر ستوبون، المتحدث باسم الجيش الأوكراني للتلفزيون الرسمي إن "القتال في مارينكا متواصل، وقواتنا موجودة حاليا داخل الحدود الإدارية لمارينكا، ولكن المدينة تعرضت للتدمير الكامل. إنه أمر غير صحيح أن نتحدث عن السيطرة الكاملة على مارينكا"، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم".

من جانبها، قالت الاستخبارات البريطانية إن القتال العنيف لا يزال مستمرا للسيطرة على مدينة مارينكا المدمرة والمنطقة المحيطة بها في جنوب شرق أوكرانيا.

وأشارت إلى أن التقدم الروسي الكبير في هذه المنطقة من الجبهة مشكوك فيه.