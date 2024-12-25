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أعداد جريدة الشروق
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مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في بنما تندد بتصريحات ترامب

وكالات
نشر في: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 12:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 12:23 م

تظاهر نحو 100 شخص، أمس الثلاثاء، أمام سفارة الولايات المتحدة في بنما، بعدما هدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب باستعادة السيطرة على قناة بنما الرابطة بين المحيطين الأطلسي والهادي، إذا لم تخفض بنما رسوم مرور السفن الأمريكية.

وهتف المتظاهرون، الذين تجمعوا بناء على دعوة نقابة البناء ومنظمات يسارية أخرى، "ترامب أيها الحيوان، كُف يدك عن القناة"، وأحرقوا صورة للرئيس المنتخب والسفيرة الأمريكية لدى بنما ماري كارمن أبونتي، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وردد المتظاهرون كذلك شعارات مثل "من يبيع القناة، يبيع أمه"، و"اخرج مع الغزاة الأمريكان"، و"أرض واحدة، وعلم واحد". وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "دونالد ترامب عدو كل بنما".

وجرت التظاهرة دون وقوع أي حوادث أمام السفارة، بحراسة نحو 20 عنصر أمن.

وانتقلت قناة بنما، التي حفرتها الولايات المتحدة وافتتحتها عام 1914، إلى إدارة بنما في 31 ديسمبر عام 1999 بموجب معاهدة وقعها عام 1977 الرئيس الأمريكي جيمي كارتر والزعيم القومي البنمي عمر توريخوس.

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