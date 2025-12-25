السلطات النيجيرية: مقتل 5 أشخاص وإصابة 35 آخرين جراء التفجير الانتحاري بمسجد في ولاية بورنو

أعلنت السلطات النيجيرية، الخميس، مقتل 5 أشخاص وإصابة 35 آخرين جراء التفجير الانتحاري الذي استهدف أمس مسجدًا في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

وأوضح متحدث شرطة الولاية ناهوم داسو في تصريح لصحيفة محلية، الخميس، أن الهجوم وقع في المسجد المركزي بمنطقة غامبارو في بورنو، أثناء تجمع المصلين لأداء صلاة المغرب، الأربعاء.

وقال: "قتل في الهجوم 5 أشخاص وأصيب 35 آخرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات بالمنطقة".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المنطقة تشهد هجمات مماثلة من حين لآخر ينفذها تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي.

و"بوكو حرام" تنظيم نيجيري مسلح تأسس في يناير 2002، ويدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع الولايات، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية، وأعلن في مارس 2015 ارتباطه بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وبسبب الهجمات الإرهابية والاشتباكات في البلاد، اضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى النزوح من مناطقهم.​​​​​​​