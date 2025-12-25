السياحة الفلسطينية: الاحتلال دمر خلال عدوانه على غزة 264 موقعا أثريا و4992 منشأة سياحية

قال الناطق باسم وزارة السياحة والآثار جريس قمصية: إن الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة دمر بشكل كلي وجزئي 264 موقعا أثريا و4992 منشأة سياحية.

وأضاف قمصية، أنه رغم التدمير، نجحت الوزارة في تسجيل موقع "سانت هلاريون" في غزة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر لدى اليونسكو، وأن التدمير طال المنشآت السياحية منها 3,450 مطعماً ومنشأة لتقديم المشروبات، و921 منشأة في الفنون والترفية، و182 في الحرف اليدوية والهدايا التذكارية، و173 في أنشطة الفنادق والإقامة.

وأشار إلى فقدان 15,265 وظيفة في قطاع غزة وحده، أبرزها: 10,887 في المطاعم، و2,277 في الفنون والترفية، و964 في الإقامة والمنشآت الفندقية.

وأوضح قمصية، ان حوالي 21,436 عاملاً يعملون بأجر مباشر في القطاع السياحي (في الضفة الغربية والقدس)، وان العد الإجمالي 38,000 عامل تقريباً في فلسطين ككل (بما في ذلك غزة والمنشآت غير المسجلة)، وان متوسط الأجر الشهري 476 دولاراً أمريكياً، وان تكلفة الأجور الشهرية الإجمالية نحو 18 مليون دولار، وعليه يُقدّر خسارة الأجور خلال عامين بـ 432 مليون دولار أمريكي على الأقل.