الاتحاد المصري لكرة القدم يتخذ إجراءات قانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المؤسسات والشركات التي قامت بانتهاك حقوق الملكية الفكرية للاتحاد.

وأشار الاتحاد في بيانه الرسمي إلى رصد حالات استغلال غير قانوني لاسم الاتحاد وشعاره وحقوق الصورة في الحملات الإعلانية دون الحصول على موافقة مسبقة، أو دون التعاقد مع الوكيل الحصري للحقوق التسويقية، شركة "المتحدة للرياضة".

وأوضح الاتحاد أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صريحًا للقوانين المنظمة، بما في ذلك قوانين الملكية الفكرية والعلامات التجارية وقانون الرياضة المصري، مؤكدًا عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوقه.

وتشمل هذه الإجراءات رصد وتوثيق الإعلانات الصادرة عن الجهات المخالفة، واستعمال جميع الوسائل القانونية المتاحة لإثبات المخالفات.

كما وجه الاتحاد المصري لكرة القدم تحذيرًا واضحًا لجميع الشركات والمؤسسات بضرورة الالتزام بالقوانين واحترام حقوق الملكية الفكرية والتسويقية للاتحاد، مشددًا على ضرورة التواصل مع الجهات المختصة قبل استخدام أي من حقوق الاتحاد لتجنب المساءلة القانونية.

يأتي هذا القرار ضمن جهود الاتحاد لتعزيز حماية حقوقه التجارية والفكرية وضمان استغلالها وفق الأطر القانونية الرسمية، بما يسهم في الحفاظ على سمعة الاتحاد ومصالحه الاقتصادية.