نتنياهو يقول إنه سوف يصنع التاريخ مع ترامب خلال زيارته للولايات المتحدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه سوف "يصنع التاريخ" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة إلى واشنطن هذا الأسبوع، حيث يقدم الرئيس الأمريكي خطة طال انتظارها للسلام في منطقة الشرق الأوسط.

نقلت اليوم وكالة (بلومبرج) للأنباء عن نتنياهو قوله في المطار قبل توجهه إلى واشنطن "سألتقي مع الرئيس ترامب غدا.. ويوم الثلاثاء، سوف نصنع التاريخ معا".

وقبل نتنياهو ومنافسه الرئيسي في الانتخابات، قائد الجيش الإسرائيلي السابق بيني جانتس دعوة من البيت الأبيض قبيل الإعلان المقرر عن خطة السلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها. ومن المنتظر أن تجرى إسرائيل ثالث انتخابات في أقل من عام في الثاني من آذار/مارس المقبل، بعدما فشلت محاولتان سابقان في منح أي من الرجلين القدرة على تشكيل ائتلاف حاكم.

ووصف نتنياهو في وقت سابق الإعلان المرتقب لخطة السلام، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، بأنها "فرصة تاريخية لا ينبغي أن نفوتها".

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الأحد :"نحن في أوج أحداث دبلوماسية دراماتيكية جدا، ولكن ذروتها لا تزال أمامنا. سأغادر البلاد بعد قليل إلى واشنطن وسألتقي غدا صديقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيطرح صفقة القرن. اعتقد أن فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة فقط على مر التاريخ ولا يجوز لنا أن نفوتها".

وأضاف: "اتحدث مع الرئيس ترامب ومع فريقه منذ ثلاث سنوات حول احتياجاتنا الأمنية والوطنية، كانت هناك عشرات المحادثات التي استمرت لمئات الساعات, ووجدت في جميع هذه المحادثات آذانا صاغية في البيت الأبيض لاحتياجات إسرائيل الحيوية".

كان نتنياهو قال الليلة الماضية :"فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة في التاريخ ولا يجوز تفويتها. لدينا اليوم في البيت الأبيض صديق لإسرائيل أكبر من أي وقت مضى، ولذلك لدينا اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى".