الكويت: إجمالي الإصابات بكورونا يرتفع إلى 162282

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 505 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 162 ألفا و282 في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة بالمرض ليصبح مجموع الوفيات المسجلة 957 حالة.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".



ولفت إلى تسجيل 537 حالة شفاء خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 155 ألفا و303 حالات.