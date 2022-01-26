دعا محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، المجلس الأعلى للثقافة ولجانه ومجلس النواب لعقد جلسة استماع تضم رجال الفكر والكتاب والنقاد والمفكرين لوضع إطار يكون طريقا للتعامل المستقبلي "إذا ما واجهت مصر أعمالا درامية أكبر وأخطر من فيلم "أصحاب ولا أعز" مستقبلا".

وقال السادات في بيان صحفي: تابعنا على مدار الأيام الماضية الجدل الكبير الذى أثاره فيلم "أصحاب ولا أعز" وبغض النظر عن اتفاقنا أو إختلافنا حول الفيلم ورسالته ومحتواه ومدى ملاءمته لقيم وتقاليد المجتمع فإن الأهم من وجهة نظري هو وضع رؤية للتعامل مع ما هو قادم.

وأضاف: مع كل التقدير لمواقف النواب وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي قدمت بهذا الخصوص إلا أن كل هذا لن يجدي شيئا فمنصة نتفيلكس منصة عالمية تقوم بالأساس بتزويد خدمة البث الحي والفيديو حسب الطلب فالحديث عن حجبها أو وقفها هو حديث عديم الفائدة.

واستطرد: إن الأهم هو وضع آلية واضحة وعاجلة لمواجهة أي خروج مستقبلى عن قيم المجتمع وأى فكر هدام ربما تكن قائمة على مواجهة الفكر بالفكر أو التوعية حسب ما يتفق عليه المعنيون لذا فإننى أدعو المجلس الأعلى للثقافة ولجانه ومجلس النواب لعقد جلسة إستماع تضم رجال الفكر والكتاب والنقاد والمفكرين لوضع إطار مستقبلى يكون طريقا نمضي عليه في المستقبل إذا ما واجهنا أعمال درامية أكبر وأخطر في المستقبل.