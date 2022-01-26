الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة وثلوج وصقيع ونشاط للرياح اليوم الأربعاء

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء، يشهد سقوط أمطار على كافة الأنحاء باستثناء جنوب الصعيد، حيث نشهد سقوط أمطار بين متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد يصاحبها تساقط حبات الثلوج على فترات متقطعة.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن هناك فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مؤكده أن هناك نشاط في حركة الرياح على كافة الأنحاء ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وأشارت إلى أن اليوم الأربعاء، يشهد طقس شديد البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، على أن نشهد طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وسيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، فتسجل على القاهرة 13 درجة للعظمى و6 للصغرى، والوجه البحري 13 درجة للعظمى و6 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 13 للعظمى 9 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 12 للعظمى و7 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 18 للعظمى و10 للصغرى، وشمال الصعيد 14 للعظمى و3 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 18 للعظمى و6 للصغرى.