أعربت الفنانة أمل رزق عن استيائها من الهجوم الشديد على فيلم "أصحاب ولا أعز"، وقالت: "الفيلم عادي جدا ولا يوجد به مشاهد عري أو تلامس جسدي".



وأضافت رزق في تصريحات اليوم: "كل ما في الفيلم الحوار كان جرئيا بعض الشيء وهذا معتاد على السينما ويوجد آلاف الأفلام الجريئة بمصر، ولن تثير جدا".



وتابعت أنها "خلال مشوارها الفني لن تقدم شخصية جريئة وحتى وفاتها لن تفعل ذلك، ولكن من الممكن أن تقدم فيلم مثل "أصحاب ولا أعز" لأنه غير جريء بالمرة ويناقش قضايا حقيقيو وتوجد في جميع المجتمعات العربية".



وأعربت عن دعمها للفنانة منى زكي رافضة الهجوم غير المبرر عليها، وقالت: منى فنانة وتقدم شخصية اختلفت أو اتفقت معه ولكن ليس من حقك أن تهاجمها بهذا الشكل".