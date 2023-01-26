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تعرف على أنشطة الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الـ 54

أسماء سعد
نشر في: الخميس 26 يناير 2023 - 4:01 ص | آخر تحديث: الخميس 26 يناير 2023 - 4:01 ص

أعلنت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين، عن برنامج أنشطة الأطفال في معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023 المقرر أن يفتتح أمام الجمهور اليوم الخميس، في الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع".

ويشهد جناح الطفل، في الدورة الـ 54، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، العديد من الأنشطة الثقافية، والفنية للطفل، والذى يقام في قاعة 5 بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحمل هذا العام اسم صالة الطفل "كامل كيلاني".

 

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