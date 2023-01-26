سلطات زابوروجيا الموالية لموسكو: أوكرانيا تخطط لهجوم مضاد على المقاطعة الربيع المقبل

أكد عضو المجلس العام لإدارة مقاطعة زابوروجيا الموالي لموسكو، فلاديمير روجوف، أن الجيش الأوكراني يخطط لشن هجوم مضاد، في الربيع المقبل.

وقال روجوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، إن "أواخر مارس - أوائل أبريل من العام الجاري هي الفترة، التي سيكون فيها نظام زيلينسكي قادرا على أن يلعق جراحه، ويحاول تشكيل فيالق جديدة لرميها في المحرقة"، مشيرا إلى أن الأمر سيعتمد على مكان خط المواجهة وتعزيز نجاحات قواتنا.

وأضاف: "سيتركز الهجوم المضاد الأوكراني في الربيع المقبل على منطقتي بيرديانسك وميليتوبول"، مشددا على أن الجيش الأوكراني لا يملك حاليا الموارد الضرورية لتنفيذ عمليات هجومية واسعة النطاق.

وتابع روجوف:" لدى الأوكرانيين حاليا إمكانية تنفيذ هجمات معاكسة غير كبيرة بهدف الدعاية، ونحن نعلم أن هناك موجة جديدة من التعبئة جارية في أوكرانيا بكل الوسائل الممكنة وإرسال ما لا يقل عن 150 ألف عسكري إلى الجبهة بحلول نهاية شهر مارس المقبل".

يُذكر أن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيا، يفجيني باليتسكي، أعلن أمس الأربعاء أن القوات المسلحة الأوكرانية حشدت حوالي 40 ألف شخص في اتجاه زابوروجيا استعدادا لشن هجوم عليها.