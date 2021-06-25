مصرع شخص وإصابة آخر نتيجة سقوط سيارة في ترعة بالدقهلية

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لقي شخص مصرعه غرقًا وأصيب مرافقه إثر سقوط سيارة يستقلانها على طريق (المنصورة - أجا) بالقرب من قرية نوسا البحر التابعة لمركز أجا وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الغريق بعد تمكن سائق توك من إنقاذ الآخر.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بترعة الرياح التوفيقى بالقرب من قرية نوسا البحر بطريق (المنصورة -اجا) بنطاق مركز أجا.

انتقلت قوات الشرطة وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين تمكن سائق توك توك من إنقاذ أحد سائق السيارة فيما تبقى مرافقه فى المياه.

وأكد أحد شهود العيان أن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية واختلت عجلة القيادة بيد السائق فسقط بمياه الترعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الغريق، ونقل جثمانه لمشرحة مستشفى أجا فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجرى استدعاء ونش لرفع السيارة من الترعة وفتح حركة المرور أمام المارة.