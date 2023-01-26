الشروق تنشر موعد غلق حديقة حيوان الجيزة والبدء في أعمال التطوير

وزارتا الزراعة والإنتاج الحربي توقعان عقد تطوير حديقة حيوان الجيزة أمس الأربعاء



أكد مصدر حكومي مسؤول، قيام وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي، ممثلين في الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العامة للخدمات البيطرية، أمس الأربعاء، بتوقيع عقد تطوير حديقتي حيوان الجيزة والأورمان، وهو ما أنفردت بنشره "الشروق" الاثنين الماضي.



موعد استلام التحالف لحديقة الحيوان:

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي ستقوم باستلام حديقة حيوان الجيزة؛ عقب انتهاء إجازة نصف العام، وتحديدا في 12 فبراير المقبل، مؤكدا أن الحديقة ستظل مفتوحة حتى إتمام الاستلام بشكل كامل.



موعد غلق حديقة الحيوان:

وتوقع المصدر، أن يتم الانتهاء من استلام التحالف بقيادة الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛ لحديقة حيوان الجيزة وحديقة الأورمان خلال نهاية فبراير المقبل، وبالتالي سيكون هذا موعد غلقها لبدء عمليات التطوير.



وأشار إلى أنه متوقع الانتهاء من تطوير حديقة حيوان الجيزة وربطها بحديقة الأورمان في حديقة واحدة عبر نفقين تحت الأرض، خلال عام من تاريخ استلام وغلق الحديقة.



مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل:

ونوّه المصدر، إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بداية الأسبوع المقبل للإعلان عن كافة تفاصيل تطوير حديقة حيوان الجيزة والأورمان، والكشف عن بنود عقد التطوير، وأسعار التذاكر المقترحة، مشيرا إلى أنه ممكن أن تنخفض أسعار الدخول فيما بعد.



وكان مصدر حكومي مسؤول، قد كشف لـ"الشروق" أن التحالف المسؤول عن إدارة حديقة حيوان الجيزة خلال فترة النفع العام لتطوير الحديقة وظهورها في ثوب جديد، مكون من 3 شركات مصرية هما الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة حدائق، وشركة أبناء سيناء للإنشاءات.



وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن شركة "حدائق" ستكون هي المشغل الرئيسي لحديقة الحيوان خلال مدة النفع العام، بجانب أنه ستكون مسؤولة عن التعاقد مع الشركتين الأجنبيتين، ومتابعة دور كل منهما سواء في تصميم الحديقة الجديد أو تدريب العمالة.



وأوضح المصدر، أن الشركتين الأجنبيتين أحدهم ستكون مسؤولة عن تدريب العمالة وطرق التغذية الصحيحة، وتنفيذ تعليمات الرفق بالحيوان؛ وهي شركة "Worldwide Zoo"، موضحًا أن الشركة ليست إماراتية وإنما هي جنوب أفريقية، ولها مكتب إقليمي في أبو ظبي، وستكون مسؤولة عن تدريب العمالة لمدة 3 سنوات فقط، ومن ثمّ سيتولى التدريب أشخاص مصريين.



وأشار إلى أن الشركة الأجنبية الثانية هي مؤسسة "هاريسون" لصاحبها الإنجليزي برنارد هاريسون المولود في ماليزيا، وهي الشركة المسؤولة عن تصميمات حديقة الحيوان، وبعد انتهاء التصميم ستقوم بالإشراف على تنفيذ التصميم مع شركة الإنتاج الحربي، وذلك حتى انتهائه، وبذلك يكون نهاية دورها، ويتولى التحالف أعمال الإدارة، وأن الحديقة ستظل تحت إشراف وزارة الزراعة.