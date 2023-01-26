بولندا ستدعم جهود الناتو لإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي لإذاعة (إل.سي.آي) الفرنسية اليوم الخميس، إن الحكومة البولندية ترى أنه يتعين على حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن يكون أكثر جرأة، مشيرا إلى أنه إذا قرر الحلف الدفاعي الغربي إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، فإن وارسو ستصوت لصالح ذلك.

وأضاف مورافيتسكي إن أنصار أوكرانيا التي غزتها روسيا قبل نحو عام، يجب ألا يخشوا إرسال صواريخ وبطاريات الدفاع الجوي إليها لنشرها على كامل أراضيها، وليس فقط في الغرب، في كييف وعلى الخطوط الأمامية.

ولم يقترح المسؤول البولندي إرسال الطائرات، قائلا إن ذلك يجب أن يكون قرارا لحلف الناتو، لكن بلاده ستدعم مثل هذه الخطوة.

وبعد قرار الحكومتين الأمريكية والألمانية أمس الأربعاء إرسال دبابات متطورة إلى أوكرانيا بفترة وجيزة، شكرهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي - لكنه طلب بعد ذلك مقاتلات وصواريخ بعيدة المدى ومزيدا من المدفعية.

يشار إلى أن بولندا مارست بالفعل ضغوطا كبيرة على ألمانيا في النقاش حول تسليم دبابات قتالية.

واستبعد المستشار الألماني أولاف شولتس بشكل قاطع تسليم مقاتلات أو حتى نشر قوات برية في أوكرانيا.