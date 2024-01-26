استمرار عدم استقرار الأحوال الجوية في مراكز شمال سيناء

تشهد محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، أحوالًا جوية غير مستقرة مع توقع تجدد سقوط الأمطار في مراكز بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح.



ورفعت محافظة شمال سيناء حالة الطوارئ؛ تحسبا لتداعيات الأحوال الجوية غير المستقرة في كافة المراكز والقطاعات الخدمية خاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والموارد المائية للتدخل السريع عند تلقي بلاغات.



كما تابعت غرفة عمليات الديوان العام للمحافظة بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية في مجالس المدن لمراقبة الأوضاع.



ودفعت مجالس المدن بسيارات إزالة مياه الامطار التي سقطت ليلا إلى الشوارع التي تأثرت نتيجة تكدس المياه في العريش والشيخ زويد وبئر العبد.



وأدت الأمطار الغزيرة التي سقطت ليلا الي تكرار انقطاع الكهرباء في العديد من مناطق الشيخ زويد.



من جهتهم، عبر أهالي الشيخ زويد عن فرحتهم بسقوط الأمطار؛ لاعتمادهم عليها في الزراعة والتخزين في صهاريج أرضية لاستخدامات الشرب.