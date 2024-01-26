نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية عن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي دعوته جميع الدول لتنفيذ كل إجراءات محكمة العدل الدولية، قائلا إن "دول العالم لديها الآن التزام قانوني لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".

واليوم الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي بقبول طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات إلى القطاع.

وقبل قرار المحكمة، كانت حركة حماس الفلسطينية قد تعهدت بالالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة حال صدور قرار بذلك وفعلت إسرائيل الشيء نفسه.

وقالت حماس في بيان سابق: "إذا أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما بوقف إطلاق النار، فإن حركة حماس ستلتزم به ما التزم العدو بذلك".

وفي هذا السياق، قالت المحكمة إن 15 قاضيا مقابل اثنين أيدوا إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية، وعلى تل أبيب الالتزام باتفاقية الإبادة الجماعية.

ومن جانبها، أكدت رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوجو، أن المحكمة على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح، مشيرة إلى أن بعض الأفعال التي أوردتها جنوب أفريقيا يبدو أنها قادرة تشكل أفعالا إبادة جماعية.

وأضافت دونوجو أن جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالي الدعوى مستوفية شروط المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ذلك يؤكد ولاية المحكمة القضائية للبت في الدعوى.

ورفضت المحكمة طلب الفريق القانوني الإسرائيلي بسحب دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها.

وأكدت دونوجو أن العملية العسكرية في غزة أفضت إلى قتل عدد كبير من سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني فلسطيني وتهجيرهم، مشيرة إلى تصريحات مسئولي الأمم المتحدة حول الوضع المأساوي هناك.

وأكدت أن كافة الأماكن الآمنة في القطاع باتت غير آمنة وأن المنازل تحولت إلى أنقاض، فضلا عن انتشار الأمراض بين المدنيين هناك وتعرض الأطفال لصدمات نفسية.