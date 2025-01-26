قطر: افتتاح النسخة الأولى من قمة جدل حول دور النساء المسلمات في الحياة العامة

افتتحت اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، النسخة الأولى من قمّة "جَدَلْ" السنوية التي يستضيفها مركز ومسجد مجادلة للمرأة عضو مؤسسة قطرللتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وحضرت حفل الافتتاح، الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتم، بالإضافة إلى الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر.

وفي كلمة افتتاحية، قالت الشيخة موزا بنت ناصر: "يبرز في قمة جَدَلْ المفهوم القرآني للجَدَلْ الذي أثنى عليه الله عزّ وجل في سورة المُجادِلة، إذ تجلى هذا المفهوم في قصة خولة بنت ثعلبة، النموذج المتميز للمرأة المسلمة التي تجسد بوعي عميق قيم دينها ومجتمعها، وتدافع عن حقوقها بإيمان ويقين".

وأوضح بيان أصدرته "جدل"، أن القمّة ستناقش موضوع "النساء المًسلمات في الحياة العامة، من 3 محاور: المرأة المسلمة والفقه والقانون الحديث، وحياة المرأة وتاريخها، ورفاه المرأة المسلمة وصحتها".

وأضاف أن القمة تهدف إلى دور فاعل للمرأة في بناء مجتمع مسلم والمساهمة في إعادة صياغة الفكر الإسلامي المعاصر؛ مما يثري النقاش العام ويعزز الحوار المفتوح.

وقالت سهيرة صديقي المدير التنفيذي لمركز "المُجادِلة"، في كلمة افتتاحية: "هناك حاجة إلى توفير بيئة تدعم النساء المسلمات في مختلف المجالات، الأكاديمية أو المهنية أو المراكز الدينية، وتلبي احتياجاتهن".

وتابعت: "إن المجال الأكاديمي مجال يهيمن عليه الرجال.. ولم تصبح دراسة الإسلام، كتخصص داخل الجامعات، أكثر انفتاحًا على مشاركة المسلمين إلا في العقود القليلة الماضية، ومع ذلك، لا تزال الأوساط الأكاديمية تشعر بالقلق إزاء قيام المسلمين بإجراء البحوث والكتابة عن الإسلام والمجتمعات الإسلامية؛ بهدف التأثير المباشر على تلك المجتمعات.. ومع ذلك، فإن مشاركة المرأة المسلمة في الأبحاث الدينية والدراسات حول الإسلام أصبحت أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى".

وتعقد القمة البحثية على مدار 3 أيام في مركز ومسجد المُجَادِلَة للمرأة الذي تم افتتاحه للنساء المسلمات من قطر ومن أنحاء العالم في فبراير 2024، بمشاركة ما يقارب المئة امرأة من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.