وزير خارجية إيران يلتقي نظيره الأفغاني في كابول

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير خارجية طالبان في أفغانستان أمير خان متقي اليوم الأحد.

ونقلت وكالة خاما برس عن المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان حافظ ضياء أحمد تاكال القول، اليوم الأحد، عبر منشور على موقع "إكس"، إن المباحثات ركزت على المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء، إن إيران وأفغانستان دولتان صديقتان، ودولتان مسلمتان تربطهما علاقات تاريخية وثقافية عميقة، وأكد أن الدولتين طالما ربطتهما علاقات جيدة على مر التاريخ.

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين حاليا في مستوى جيد للغاية، وأعرب عن أمله في أن تعزز هذه الزيارة من العلاقات في اتجاه المصالح الوطنية للدولتين وشعبيهما.

وكان عراقجي قد وصل كابول صباح اليوم على رأس وفد رفيع المستوى من الخبراء الاقتصاديين.