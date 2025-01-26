 وزير خارجية إيران يلتقي نظيره الأفغاني في كابول - بوابة الشروق
الأحد 26 يناير 2025 3:00 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

وزير خارجية إيران يلتقي نظيره الأفغاني في كابول

كابول (د ب أ)
نشر في: الأحد 26 يناير 2025 - 1:59 م | آخر تحديث: الأحد 26 يناير 2025 - 1:59 م

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير خارجية طالبان في أفغانستان أمير خان متقي اليوم الأحد.

ونقلت وكالة خاما برس عن المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان حافظ ضياء أحمد تاكال القول، اليوم الأحد، عبر منشور على موقع "إكس"، إن المباحثات ركزت على المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء، إن إيران وأفغانستان دولتان صديقتان، ودولتان مسلمتان تربطهما علاقات تاريخية وثقافية عميقة، وأكد أن الدولتين طالما ربطتهما علاقات جيدة على مر التاريخ.

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين حاليا في مستوى جيد للغاية، وأعرب عن أمله في أن تعزز هذه الزيارة من العلاقات في اتجاه المصالح الوطنية للدولتين وشعبيهما.

وكان عراقجي قد وصل كابول صباح اليوم على رأس وفد رفيع المستوى من الخبراء الاقتصاديين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك