 رئيس النواب يحيل قرارين جمهوريين للجنة الشئون الدستورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس النواب يحيل قرارين جمهوريين للجنة الشئون الدستورية

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
صفاء عصام الدين
نشر في: الأحد 26 يناير 2025 - 11:19 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يناير 2025 - 11:19 ص

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

وهي كالتالي:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

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