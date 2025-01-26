علق النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي اقترح فيها تحريك أعداد كبيرة من الفلسطينين من قطاع غزة إلى دول مجاورة.

وقال بكري، عبر حسابه بتطبيق "إكس"، اليوم الأحد: "حديث ترامب عن تهجير الفلسطينين من غزه إلى مصر يكشف أبعاد المؤامرة، ويؤكد أن واشنطن تدعم المخطط".

وأضاف: "أقول لترامب: كف عن العبث، واعلم أن مصر كلها خلف الرئيس السيسي في رفضه لمؤامرة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، لن نقبل بالتفريط في سيادة مصر على أرضها".

وتابع: "قرار مصر ينبع من داخلها، ومخطط الصهاينة والأمريكان لن ينفذ إلا على جثثنا. الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وقضيته العادلة، ومصر لن تخضع لمؤامرتكم ولن تقبل بما يمس سيادتها".

حديث ترامب عن تهجير الفلسطينين من غزه إلي مصر يكشف أبعاد المؤامره ، ويؤكد أن واشنطن تدعم المخطط . أقول لترامب : كف عن العبث ، واعلم أن مصر كلها خلف الرئيس السيسي في رفضه لمؤامرة التهجير وتصفية القضيه الفلسطينيه . لن نقبل بالتفريط في سيادة مصر علي أرضها ، قرار مصر ينبع من داخلها… — مصطفى بكري (@BakryMP) January 26, 2025



نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله إنه اقترح تحريك أعداد كبيرة من الفلسطينين من قطاع غزة إلى دول مجاورة.

وأضاف ترامب، خلال جلسة لمدة 20 دقيقة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، اليوم الأحد: "غزة مكان مدمر بالكامل، ولذلك من الأفضل أن تشارك دول عربية من بينها الأردن ومصر، في بناء مساكن آمنة للفلسطينيين".

وزعم ترامب أنه ناقش رؤيته في مكالمة هاتفية، في وقت سابق من اليوم، مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، موضحا أنه قال للعاهل الأردني: "أود أن تأخذ المزيد، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بالكامل الآن على إنه فوضى، إنه فوضى حقيقية".

وتعهّدت إدارة ترامب الجديدة بتقديم "دعم ثابت" لإسرائيل من دون عرض تفاصيل سياستها في الشرق الأوسط.