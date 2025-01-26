وزير الخارجية الأردني في رد ضمني على ترامب: رفضنا لتهجير الفلسطينيين ثابت لا يتغير

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين ثابت لا يتغير، وذلك في ما يمكن اعتباره أول رد على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمصر والأردن أن يستقبلان مزيدًا من الفلسطينيين من غزة.

وشدد الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، على أن موقف بلاده أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام، موضحًا أن حل القضية الفلسطينية هو حل فلسطيني، وأن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين.

ولفت إلى أن المملكة ستعمل مع كل شركائها في المنطقة للتقدم بخطى واضحة لتحقيق السلام، معبرًا عن التطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ودعم مساعي السلام في المنطقة.

وأكد أن الأولوية الآن هي تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى سكان القطاع.

وكان ترامب قد قال إنه يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وقال للصحفيين على متن طائرة «إير فورس وان» الرئاسية: «نتحدث عن 1.5 مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها. كما تعلمون، على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة. لا أعرف ولكن يجب أن يحدث أمر ما».

وأفاد ترامب بأن نقل سكان غزة يمكن أن يكون «مؤقتا أو طويل الأجل»، مضيفا: «إنها مكان مدمر حرفيا الآن، كل شيء مدمر والناس يموتون هناك».

وتابع: «لذا، أفضّل التواصل مع عدد من البلدان العربية وبناء مساكن في مكان مختلف حيث قد يكون بإمكانهم العيش بسلام».

وتعهّدت إدارة ترامب الجديدة بتقديم «دعم ثابت» لإسرائيل من دون عرض تفاصيل سياستها في الشرق الأوسط.