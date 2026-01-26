التعليم تعلن مواد امتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم مواد امتحان شهادة الثانوية العامة على النظام الجديد.

وتشمل المواد الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوي على ما يلي:

- أولا: مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل ( اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولي، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء).

- ثانيا: مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل ( اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولي، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء).

- ثالثا: مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل ( اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولي، التاريخ، الجغرافيا، الاحصاء).

- رابعا: مواد عامة خارج المجموع وهي مواد نجاح ورسوب وتشمل (التربية الدينية، اللغة الأجنبية الثانية، التربية الوطنية).

ويؤدي الطالب الامتحان في إحدى اللغات الأجنبية (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية) كلغة أجنبية أولى، يؤدي في إحدى اللغات (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية) كلغة أجنبية ثانية.

ويؤدي الطالب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية باللغة التي أدي فيها الامتحان في الصفين الأول والثاني الثانوي ولا يجوز تغييرها.

ويسمح للطالب بأداء امتحان الدور الأول في جميع المواد المقررة بشعبتيها العلمية والأدبية ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التي حصل عليها.

ويحق للطالب دخول امتحان الدور الثاني الذي تغيب أو رسب في مادة أو مادتين علي الأكثر سواء من داخل أو خارج المجموع، لا يحتسب له أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين.

والطالب الذي رسب أو تغيب في أكثر من مادتين يعتبر راسبا ولا يسمح له بأداء امتحان هذه المواد في الدور الثاني، وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي.