إبراهيم عيسى: تعديل قانون الشهر العقاري يحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على اعتزام حزب مستقبل وطن من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري للتيسير على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، قائلًا إن الحوار ورد الفعل السياسية على القانون كان لابد أن يأتي من نبض الجماهير وليس من منصات وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال خلال تقديم برنامجه «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الجمعة، إن قانون تنظيم الشهر العقاري يحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي وليس إلى جلسات برلمانية محدودة، مشيرًا إلى ضرورة وجود بعض من المصارحة والمواجهة المجتمعية بشفافية بدون اللجوء إلى أساليب مغايرة.



وأوضح أن المجتمعات تتقدم بآمان الملكية الخاصة، وخاصة إن مصر في التسجيل العقاري ليست على ما يرام، مضيفًا أن الدولة تحتاج إلى تسجيل عقاراتها من أجل تأمين مستقبلها وحاضرها بعيدًا عن المراوغة من قبل الحكومة أو من أي جهة حكومية مختصة.