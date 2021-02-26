 دبي تمدد قرارات خفض السعة الاستيعابية للفنادق ومراكز التسوق حتى رمضان - بوابة الشروق
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دبي تمدد قرارات خفض السعة الاستيعابية للفنادق ومراكز التسوق حتى رمضان

دبي - ارشيفية
دبي - ارشيفية
دبي - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 11:30 م | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 11:30 م
قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تمديد العمل بالتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا التي تم اعتمادها بداية شهر فبراير الجاري، واستمرار تطبيقها حتى منتصف شهر أبريل المقبل، وتحديدا حتى مطلع شهر رمضان.

وفي ضوء القرار الجديد، فسيتم تمديد العمل بقرار خفض الأعداد في دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات المغلقة بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان مع تعزيز الإجراءات الوقائية

كما يستمر قرار عدم تجاوز أعداد زوار مراكز التسوق ونزلاء الفنادق ومستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية نسبة 70% من الطاقة الاستيعابية للمكان.   

ويستمر قرار أن تكون الساعة الواحدة بعد منتصف الليل الموعد الأقصى لإغلاق المطاعم والمقاهي في دبي.

وحذرت اللجنة من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل الدرع الواقي في مواجهة وباء كورونا.

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