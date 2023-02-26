توغل آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة

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توغلت عدة آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية، اليوم الأحد، شمال شرق قطاع غزة، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في المكان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن ست جرافات وآليات عسكرية إسرائيلية توغلت داخل أراضي المواطنين الزراعية بالقرب من مكب نفايات شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية.

يذكر أن الجرافات والآليات العسكرية الإسرائيلية تتوغل بين الفينة والأخرى على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، وتقوم بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين، خاصة الزراعية منها.