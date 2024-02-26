زيزو يطمئن جماهير الزمالك برسالة حاسمة

طمئن أحمد سيد «زيزو» لاعب الزمالك، جماهير ناديه برسالة حاسمة بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

قال زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:" الحمد لله دائما و أبدا، فكرة إن الواحد يبقى سليم بس حاجة في حد ذاتها نعمة عظيمة".

أضاف زيزو:" الحمد لله على فضل الله وكرمه، وشكرًا جمهور الزمالك العظيم، مش حاجة غريبة عليه من دعم وسؤال على لعيبته، الحمد لله وأشوفكم الماتش الجاي".

وخرج زيزو بين شوطي مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية، أمس الأحد، ليشارك بدلا منه محمود عبد الرازق شيكابالا.

وأعلن نادي الزمالك، أمس الأحد، إصابة أحمد سيد زيزو بالتواء في الكاحل خلال مواجهة أبو سليم الليبي.

ويواجه الزمالك نظيره الداخلية يوم الخميس 29 فبراير، قبل مواجهة سوار الغيني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية يوم 3 مارس، على أن يسافر الفارس الأبيض للسعودية لخوض مباراة القمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر 8 مارس المقبل.