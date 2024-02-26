نائب محافظ البحيرة تشهد فاعليات المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي في دمنهور

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شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، فاعليات المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" بوحدة صحة الهلال القديم بدمنهور، بحضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور.

وأكدت بلبع، ضرورة نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وذلك من خلال دعم فعاليات الحملة التنشيطية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالبحيرة تحت شعار "حقك تنطمي"، والمنفذة بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

وأشار الدكتور هاني جميعة، إلى نجاح المرحلة الأولى من الحملة حيث سجل عدد المنتفعات في المرحلة الأولى 27 ألفا و680 منتفعة، وإجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 19710.

وكشف عن تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلى بكل الإدارات المشاركة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات، بمشاركة الجهات المعنية بالقضية السكانية في المحافظة.