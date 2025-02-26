توقعات بصدور حكم في محاكمة رجل اعترف بقتل 3 أشخاص في كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية

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من المتوقع أن تصدر محكمة في مدينة نيس الفرنسية حكمها اليوم الأربعاء، في محاكمة رجل اعترف بقتل ثلاثة أشخاص في كنيسة نوتردام بالمدينة الواقعة جنوب فرنسا في عام 2020 .

ويتهم الرجل التونسي/25 عاما/ بقتل ثلاثة أشخاص بسكين في الكنيسة في 29 أكتوبر 2020، وإصابة سبعة أشخاص آخرين بجروح خطيرة.

وفي أعقاب الهجوم، أطلق رجال الشرطة النار على منفذ الهجوم، الذي نجا على الرغم من تعرضه لإصابات خطيرة.

وفي بدء المحاكمة، زعم المتهم أنه غير قادر على تذكر أي شيء.

لكن أمس الأول الاثنين، قدم الرجل اعترافا مفاجئا، ربط فيه جريمته والمعاناة التي قال إنها تقع على المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف "إنهم يقتلون المسلمين كل يوم" في إشارة إلى العالم الغربي. وتابع "وهؤلاء المسلمون، الذين يموتون أبرياء. أليس لديهم أسر أيضا؟".

ويواجه الرجل، المتهم بالقتل والشروع في القتل بدافع إرهابي، السجن مدى الحياة.

وطبقا لنتائج التحقيق، وصل الرجل إلى فرنسا عبر إيطاليا، قبل وقت قصير من الهجوم. وتم العثور على صور لها صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في هواتفه المحمولة.

وكان المشتبه به قد سجل أيضا ملفا صوتيا، يشير إلى أن فرنسا "أرض الكفار".